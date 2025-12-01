Salerno, violenta rissa in Piazza della Libertà: giovane in ospedale

Un 15enne, residente nel quartiere Matierno e incensurato, è stato accerchiato e brutalmente aggredito da alcuni ragazzi

Salerno, sangue marciapiede

Una violenta rissa nel cuore della movida salernitana ha scosso Piazza della Libertà nella tarda serata di sabato. Un 15enne, residente nel quartiere Matierno e incensurato, è stato accerchiato e brutalmente aggredito da alcuni ragazzi.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Salerno, guidati dal Maggiore Antonio Corvino, il ragazzo sarebbe stato trascinato nella zona del sotto piazza e colpito ripetutamente. Non si esclude l’utilizzo di un tirapugni, ipotesi al vaglio degli inquirenti sulla base delle ferite riscontrate e delle testimonianze raccolte.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane, trasportandolo poi in ambulanza all’ospedale Ruggi d’Aragona. Il 15enne avrebbe riportato lesioni al naso e una forte perdita di sangue, come confermato dalle tracce ancora visibili nella zona dell’aggressione. Dopo le medicazioni è stato trattenuto in osservazione, ma non risulta in pericolo di vita.

Indagini in corso

I carabinieri stanno ora lavorando per identificare i responsabili e ricostruire con precisione l’accaduto. Acquisite le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, fondamentali per cercare di risalire agli autori della violenza.

