Salerno, sventato furto in appartamento: la Polizia di stato scova base d’appoggio abusiva

Nel corso del pomeriggio di ieri, mercoledì 17 dicembre, gli Agenti della Polizia di Stato sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 NUE riguardante un furto in atto all’interno di un’abitazione a Salerno.

La ricostruzione

L’allarme era stato lanciato da una cittadina la quale, dopo aver notato due individui, presumibilmente stranieri, introdursi furtivamente nella proprietà di un suo conoscente, ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine e il proprietario dell’immobile. Giunti sul posto, gli operatori della Squadra Volante e della Squadra Mobile hanno intercettato subito i due sospetti i quali, alla vista degli Agenti, si sono dati alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento appiedato tra i vicoli del Centro Storico di Salerno.

Ecco cosa è emerso dalle indagini

Contestualmente, è stato effettuato un accurato sopralluogo presso la proprietà segnalata. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che la porta d’ingresso dell’appartamento era stata parzialmente divelta: all’interno i locali si presentavano completamente a soqquadro e in precarie condizioni igienico-sanitarie.

Dall’ispezione dei luoghi è emerso che l’immobile fosse utilizzato come punto di appoggio temporaneo, come testimoniato dal rinvenimento di vari effetti personali maschili e diversi generi alimentari. Sono tuttora in corso le attività di indagine finalizzate all’esatta identificazione dei soggetti in fuga.

L’impegno delle Forze dell’ordine

“L’operazione conferma il valore della sinergia tra cittadini e Forze dell’Ordine. La tempestività della segnalazione e il rapido intervento degli Agenti sono stati determinanti per sventare il reato e riaffermando la sicurezza come bene comune costruito sulla cultura della legalità“.