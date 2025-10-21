Salerno, doppia operazione della Polizia: espulsi 2 cittadini stranieri irregolari

Nella giornata di ieri 20 ottobre 2025, la Polizia di Stato, con personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno ha dato esecuzione a due distinti provvedimenti di espulsione emessi dal Prefetto della provincia, Francesco Esposito, nei confronti di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale.

I provvedimenti

Il primo provvedimento ha riguardato un cittadino di nazionalità marocchina, già detenuto presso la locale Casa Circondariale dal 27 gennaio 2024 per reati in materia di stupefacenti e con precedenti per ricettazione ed evasione.

L’uomo, già destinatario di precedenti provvedimenti di espulsione ai quali non aveva ottemperato, è stato nuovamente espulso e accompagnato al C.P.R. di Potenza, dove saranno completate le procedure di identificazione e di rilascio del lascia passare necessario al rimpatrio nel Paese d’origine.

Il secondo provvedimento ha riguardato un cittadino del Gambia, richiedente una protezione speciale, per la quale la competente Commissione Territoriale aveva espresso parere negativo.

Provvedimento emesso dal Questore

A seguito del diniego del permesso di soggiorno emesso dal Questore, è stata disposta l’espulsione prefettizia e, trattandosi di persona priva di precedenti penali, è stato adottato un provvedimento di partenza volontaria con consegna del passaporto e obbligo di presentazione presso la stazione dei Carabinieri territorialmente competente.

In caso di mancata ottemperanza, saranno attivate le procedure di rimpatrio coatto. Le attività rientrano nel costante impegno della Questura di Salerno e dell’Ufficio Immigrazione nel garantire il rispetto delle norme sull’immigrazione e la sicurezza del territorio provinciale.