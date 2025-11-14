Salerno si accende: tutto pronto per la XX edizione di luci d’artista

Conto alla rovescia per l’accensione ufficiale della Ventesima edizione di luci d’artista a Salerno. Tutto pronto per lo star della kermesse luminosa che catapulterà la città in un clima di festa; fino al 1 febbraio 2026, appuntamento alle 17:30 di questo pomeriggio nella storica Villa Comunale, dove alla presenza anche del governatore della Campania Vincenzo De Luca, i colori e la magia del Natale saranno i protagonisti.

La rassegna

Tutti con il naso all’insù per vedere una rassegna che, anche quest’anno, Organizzata dal Comune di Salerno con il supporto della Regione Campania, torna con un allestimento rinnovato e installazioni luminose inedite che trasformeranno il centro storico e i quartieri in un vero e proprio “museo a cielo aperto.

Dopo l’accensione nella Villa Comunale, la “passeggiata luminosa” proseguirà per le vie del centro fino a Piazza Flavio Gioia, per poi raggiungere il quartiere Pastena in Piazza Caduti di Brescia. Durante la serata, saranno protagoniste anche esibizioni dal vivo del Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” Salerno.

Un traguardo importante

Un traguardo importante: in questi venti anni, Luci d’Artista ha contribuito a fare di Salerno una meta d’inverno attenzionata a livello nazionale e non segnando una vera identità culturale per la città e l’inaugurazione di oggi apre ufficialmente una stagione di magia. Salerno è ormai pronta a brillare.