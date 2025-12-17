Salerno, riqualificazione piazza Alario: al via il restauro della storica fontana “Saliera”

Tornerà al suo antico splendore la storica fontana “Saliera” in piazza Alario a Salerno. Ieri mattina sono ufficialmente partiti gli interventi di restauro della fontana ottocentesca, nell’ambito delle attività di riqualificazione di Piazza Alario. L’intervento, frutto di una sinergia tra pubblico e privato, è stato interamente sostenuto e finanziato dalla Fondazione Monte Pruno, in collaborazione con la BCC Monte Pruno ed il Comune di Salerno.

Il progetto

Il restauro sarà affidato alla ditta specializzata Vassallo-Centro Restauro di Montecorvino Rovella. “Il progetto nasce dalla volontà di contribuire a migliorare il benessere della comunità dove opera l’istituto di credito cooperativo, migliorando, ancora di più, Piazza Alario in un luogo di incontro e di accoglienza, nel pieno rispetto del valore storico ed artistico del luogo” si legge in una nota del Comune di Salerno.

Gli interventi

All’avvio dei lavori erano presenti il Sindaco della Città di Salerno Vincenzo Napoli, gli Assessori Paolo De Roberto e Claudio Tringali, i rappresentanti della Banca Monte Pruno e della Fondazione Monte Pruno, rispettivamente Cono Federico, Direttore Generale della Banca Monte Pruno, e Antonio Mastrandrea, Responsabile Area Executive Banca Monte Pruno e Direttore della Fondazione Monte Pruno. Presente anche una rappresentanza della Sovrintendenza Territoriale competente.

“La riqualificazione di Piazza Alario non rappresenta soltanto un’opera di recupero urbano, ma un gesto di attenzione autentica verso la Città capoluogo e i suoi cittadini”, spiegano dalla BCC Monte Pruno. “Essere presenza viva nei territori, promuovendo benessere, storia, bellezza e coesione sociale”.

L’intervento si completerà con l’installazione di arredo urbano, il recupero di quello attualmente presente, la piantumazione di alcuni alberi, il potenziamento delle protezioni di sicurezza che delimitano l’area.