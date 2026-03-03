Cronaca

Salerno, pugno duro dei Carabinieri sulle strade: raffica di sanzioni per guida senza patente e assicurazione

Intensificati i controlli dei Carabinieri a Salerno tra gennaio e febbraio: numerose multe per guida senza patente e mancanza di assicurazione. I dettagli

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, nell’ambito delle attività istituzionali di controllo del territorio, ha dato ulteriore impulso alla campagna di vigilanza dedicata al rispetto del Codice della Strada. L’iniziativa si inserisce in un piano strategico volto a monitorare il comportamento degli automobilisti e a innalzare i livelli di sicurezza lungo le principali arterie della provincia e nel capoluogo.

Il bilancio delle attività tra gennaio e febbraio

Nel corso del primo bimestre dell’anno, i militari dell’Arma hanno effettuato una serie di interventi mirati che hanno portato all’accertamento di numerose irregolarità. Il focus dei controlli si è concentrato in particolare su violazioni che impattano direttamente sulla sicurezza pubblica e sulla tutela degli utenti della strada.

Nello specifico, sono state elevate 12 sanzioni amministrative per la violazione dell’articolo 116, commi 15 e 17, inerente alla guida senza patente o con un titolo di guida di categoria diversa da quella richiesta. Parallelamente, sono state contestate 15 sanzioni ai sensi dell’articolo 193 del Codice della Strada, che sancisce l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Le sanzioni previste per la guida senza patente e copertura assicurativa

Il quadro normativo vigente prevede misure rigorose per chi contravviene a tali disposizioni. Chiunque si metta alla guida senza un documento di guida valido rischia, oltre alla sanzione pecuniaria, il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di recidiva, le conseguenze diventano ancora più severe, potendo giungere fino alla confisca del mezzo o alla sospensione della patente nei casi di maggiore gravità.

Per quanto riguarda l’assenza di copertura assicurativa, la normativa stabilisce il sequestro del veicolo finalizzato alla successiva confisca, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente del conducente. Queste misure mirano a garantire che ogni veicolo circolante sia in grado di rispondere dei danni causati in caso di sinistro.

Prosegue l’impegno per la sicurezza e la prevenzione

Le attività di vigilanza del Comando Provinciale di Salerno non si fermeranno ai risultati ottenuti in questo primo scorcio d’anno. Gli interventi proseguiranno con costanza per prevenire gli incidenti e promuovere una cultura della guida responsabile. L’obiettivo finale resta quello di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della legalità stradale come pilastro fondamentale per la tutela dell’incolumità collettiva.

L'appello accorato arriva dal presidente della Pro Lo, Franco Palmieri