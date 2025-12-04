Salerno omaggia Santa Barbara: Vigili del Fuoco e Guardia Costiera uniti nelle celebrazioni

. Il Prefetto omaggia i Caduti dei Vigili del Fuoco, segue la Messa con la Guardia Costiera officiata dall'Arcivescovo Bellandi

Una mattinata all’insegna della solennità e della memoria quella vissuta oggi a Salerno per le celebrazioni in onore di Santa Barbara. La patrona dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera è stata onorata alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio.

Le cerimonie hanno preso il via alle ore 9.30 presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il Prefetto di Salerno, dopo aver passato in rassegna il picchetto d’onore, ha deposto una corona commemorativa in memoria dei Caduti del Corpo. Un momento di sentito raccoglimento condiviso con il personale operativo e i rappresentanti delle Istituzioni presenti.

Successivamente, alle ore 10.30, la Chiesa della Santissima Annunziata ha ospitato la Santa Messa, officiata dall’Arcivescovo Mons. Andrea Bellandi. La funzione religiosa ha visto la partecipazione congiunta del personale della Guardia Costiera di Salerno: una testimonianza tangibile della forte vicinanza e della sinergia operativa tra i due Corpi, accomunati dalla protezione della stessa Santa Patrona.

Nel suo intervento, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ha sottolineato il valore profondo di questa ricorrenza. Ha ricordato con commozione il sacrificio dei colleghi caduti in servizio e ha richiamato l’impegno quotidiano svolto dal personale del Comando a tutela della collettività. Il Comandante ha infine espresso il suo ringraziamento alle autorità intervenute, evidenziando la proficua e costante collaborazione con la Guardia Costiera e con tutte le Istituzioni con cui vengono condivise attività operative e addestrative per la sicurezza del territorio e dei cittadini.

