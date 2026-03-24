Salerno, nasce la coalizione civica: Armando Zambrano candidato Sindaco per il post-amministrazione

A Salerno si accelera il passo in vista di una tornata elettorale anticipata che promette di ridisegnare gli equilibri politici locali. In un clima di fermento e attesa, la coalizione composta da Azione/Oltre, Casa Riformista/Italia Viva, Noi di Centro, Popolari e Moderati, Ali per la Città e Forza Salerno ha ufficializzato la propria visione per il futuro della città, individuando nell’ingegnere Armando Zambrano la figura ideale per guidare la sfida verso Palazzo di Città.

L’esigenza di un cambio di passo emerge chiaramente dalla nota diffusa dai firmatari, i quali sottolineano come le consultazioni delle ultime settimane abbiano evidenziato una diffusa volontà di cambiamento e la necessità di sperimentare nuove progettualità per rispondere alle istanze dei cittadini, chiamati alle urne con un anno e mezzo di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato.

Un progetto civico per il superamento dei vecchi schemi

La strategia della coalizione si fonda sulla costruzione di una proposta civica trasversale, ritenuta lo strumento più efficace per interpretare le aspettative della comunità salernitana. Secondo i promotori, tale formula rappresenta l’unica vera alternativa ai modelli amministrativi attuali, poiché capace di aprirsi a esperienze plurali e di accogliere istanze provenienti direttamente dal tessuto sociale.

L’obiettivo dichiarato è quello di superare le criticità del passato, puntando su una gestione che sia al contempo democratica e lungimirante. La scelta di Zambrano non è dunque casuale, ma risponde alla ricerca di un profilo tecnico e professionale di alto profilo, in grado di coniugare competenza e visione politica.

La candidatura di Armando Zambrano: competenza e partecipazione

La figura dell’ingegnere Armando Zambrano viene descritta come quella di un “professionista di indiscutibile valore, di consolidata esperienza”. A lui è stato affidato il compito di incarnare un’idea di città che sappia proiettarsi nel futuro senza ignorare le urgenze del presente.

Il percorso verso la candidatura ha vissuto un momento decisivo lo scorso sabato, quando l’ingegnere ha illustrato i primi spunti di un programma amministrativo orientato alla correzione degli errori gestionali e alla valorizzazione delle potenzialità del territorio. La formalizzazione del sostegno è giunta lunedì 23 marzo, quando gli organismi firmatari gli hanno chiesto ufficialmente di offrire la propria disponibilità per un impegno diretto come candidato Sindaco, assicurandogli pieno appoggio nel cammino elettorale.

Evoluzione della coalizione e apertura al mondo associativo

Il quadro politico che sostiene Zambrano, pur consolidato, non è rimasto immune da defezioni. I firmatari hanno infatti dichiarato di prendere atto “con rispetto, ma anche con rammarico della necessità espressa da alcune forze politiche originariamente presenti al ‘Tavolo’ di lasciare la coalizione per assumere posizioni autonome”.

Nonostante queste uscite, il progetto resta aperto e inclusivo. La coalizione è attualmente in attesa di ulteriori adesioni, guardando con particolare interesse al mondo dell’associazionismo. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente il contributo qualitativo del programma, accogliendo quelle realtà che hanno già partecipato attivamente ai lavori dei giorni scorsi e che potrebbero rappresentare il valore aggiunto per la volata finale verso il voto.