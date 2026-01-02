Salerno, minaccia un uomo con una bottiglia rotta e tenta la fuga: arrestato

Il soggetto avrebbe avvicinato la vittima in strada, costringendola a consegnare il proprio telefono cellulare

Nella giornata del 1° gennaio, personale della Polizia di Stato, con il supporto operativo dell’Esercito Italiano impegnato nelle attività di controllo del territorio, ha proceduto all’arresto di A.S..

L’uomo è stato fermato dopo che, secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, avrebbe minacciato un passante brandendo una bottiglia infranta.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l’indagato avrebbe avvicinato la vittima in strada, costringendola – sotto la minaccia dell’arma impropria – a consegnare il proprio telefono cellulare.

