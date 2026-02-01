Salerno, Italia dei Diritti De Pierro: Piero Quagliariello nuovo vice segretario provinciale

Carlo Spinelli, responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento Italia dei Diritti, presieduto dal giornalista Antonello De Pierro, annuncia la nuova nomina provinciale di Salerno.
La dichiarazione
E’ con grande piacere che accogliamo nel movimento Italia dei Diritti De Pierro Piero Quagliariello molto attivo sul territorio in particolar modo in afferenza alla tutela ambientale che sta tanto a cuore al nostro movimento”.
Piero Quagliariello va così ad aggiungersi al segretario provinciale per Salerno Corrado Fella e al vice segretario Andrea Vricella. A Piero – conclude Spinelli – do il benvenuto nella grande famiglia della legalità e auguro buon lavoro”.