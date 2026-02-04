Salerno, incendio nel deposito di mascherine anti covid, l’assessora Pecoraro: «episodio grave»

"Si tratta di un episodio grave, che riporta al centro una criticità nota da tempo e mai definitivamente risolta, legata alla presenza e alla gestione di materiali accumulati in un’area che necessità di tutela e messa in sicurezza"

Comunicato Stampa

In merito all’incendio che ha interessato l’area dell’ex Salid di Salerno, dove erano depositate mascherine risalenti al periodo dell’emergenza Covid, è intervenuta l’assessora regionale all’ambiente Claudia Pecoraro: “sto seguendo personalmente e con grande attenzione l’evolversi della situazione, in raccordo con l’ARPAC e gli altri enti di tutela della salute pubblica e dell’ambiente”.

“Un episodio grave, in corso verifiche necessarie”

“Si tratta di un episodio grave, che riporta al centro una criticità nota da tempo e mai definitivamente risolta, legata alla presenza e alla gestione di materiali accumulati in un’area che necessità di tutela e messa in sicurezza. Una situazione che impone responsabilità, chiarezza e azioni concrete. Sono in corso le verifiche necessarie, anche sul piano ambientale, per accertare le cause dell’incendio e valutare eventuali conseguenze. È fondamentale che su questa vicenda venga garantita la massima trasparenza e che si proceda con decisione alla messa in sicurezza dell’area, superando l’attuale condizione di abbandono” aggiunge l’assessora.

Gli interventi

“Desidero ringraziare sentitamente le operatrici e gli operatori dei Vigili del Fuoco per il loro intervento tempestivo e per la professionalità dimostrata, che ha consentito di contenere l’incendio ed evitare conseguenze più gravi per le persone e per il territorio.

Leggi anche:

Disagi sulla Tangenziale di Salerno: da domani scattano i lavori

Un ringraziamento particolare va anche ai tecnici e alle tecniche dell’ARPAC, intervenuta immediatamente per procedere alle campionature e per valutare la qualità dell’aria, assicurando il monitoraggio ambientale necessario in questa fase critica. Continuerò a seguire da vicino l’evoluzione della situazione, assicurando aggiornamenti puntuali e il massimo impegno istituzionale” conclude Claudia Pecoraro.

Condividi questo articolo
Nessun commento
Concessioni porto di Agropoli

Trasparenza e pianificazione nel porto di Agropoli: il nodo della concessione del molo di sottoflutto

Analisi della concessione ventennale del molo di sottoflutto ad Agropoli: il rischio…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco
Municipio Aquara

Aquara, la scuola oggi resta chiusa. Verifiche tecniche in corso

Verifiche presso l'istituto scolastico: «Misura preventiva per garantire massima sicurezza di studenti…

Alessandra Pazzanese
Alessandra Pazzanese
Liceo Pisacane Padula

Liceo di Padula al Parlamento Europeo Giovani: un traguardo storico per il Vallo di Diano

Il Liceo Scientifico di Padula selezionato per la Sessione Nazionale del Parlamento…

Redazione Infocilento
Redazione Infocilento
Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 4 febbraio 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e…

Redazione Infocilento
Redazione Infocilento
Tar Salerno

Alta velocità a Eboli, il Tar salva la Casa del Fico: annullata la demolizione per i binari

Il Tar di Salerno blocca l'abbattimento della storica Casa Rurale del Fico…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco
Mostra di più