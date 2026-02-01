Salerno, a fuoco il deposito delle mascherine anti covid: si indaga sulle origini del rogo

Fiamme questa sera a Salerno. Un incendio è divampato all’interno del deposito situato accanto al teatro Ghirelli, nel Parco dell’Irno.

All’interno del locale erano state accatastate le mascherine destinate alle scuole dell’intera provincia nel periodo dell’emergenza Covid. Le fiamme, ben visibili dalla strada, si sono propagate rapidamente, danneggiando buona parte del locale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno circoscritto le fiamme in grande rapidità. Sul luogo del rogo sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale. Fortunatamente non si registrano feriti.

Indagini in corso

Restano ora da chiarire le cause dell’incendio, le indagini sono in corso, mentre l’area è stata messa in sicurezza.