Salerno: il Ministro Valditara in vista all’I.C. “Vicinanza”. Le interviste

Mattinata di rilievo oggi a Salerno, dove il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha fatto tappa presso l’Istituto Comprensivo “Vicinanza”.

Grande partecipazione

Una visita attesa con grande partecipazione dalla comunità scolastica, accolta con entusiasmo dalla dirigente scolastica, dott.ssa Sabrina Rega. Ad accogliere il Ministro, oltre al personale scolastico, anche gli alunni dell’istituto, una rappresentanza dei genitori, le autorità civili e scolastiche e le forze dell’ordine. Presente il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, gli onorevoli Attilio Pierro e Aurelio Tommasetti e il Provveditore agli Studi Mimì Minella.

La cerimonia

La cerimonia ha avuto inizio con l’esibizione degli sbandieratori di Cava de’ Tirreni, seguita dal momento solenne dell’alzabandiera nel cortile dell’istituto. Presenti per l’occasione una rappresentanza della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, la Fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza e il Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) di Salerno. Il tutto sulle note dell’Inno di Mameli, che ha accompagnato un momento di forte impatto simbolico.

“È un momento storico per la nostra scuola – ha dichiarato la dirigente Rega – simbolo di dialogo e impegno per l’istruzione. L’incontro con il Ministro è per noi occasione per valorizzare il lavoro quotidiano svolto con i nostri ragazzi”.

La visita si inserisce in un più ampio percorso istituzionale che punta al confronto diretto con le realtà scolastiche del territorio.