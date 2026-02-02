Salerno, furto in un negozio del centro: denunciato un uomo di origine marocchine

L'uomo aveva portato via due paia di scarpe da una donna per poi darsi alla fuga. Rintracciato dalla Polizia

Comunicato Stampa
Polizia

Nel pomeriggio del 31 gennaio 2026, personale della Polizia di Stato della Questura di Salerno ha denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino per furto aggravato, poiché resosi responsabile di un furto avvenuto in un noto negozio di abbigliamento.

Il colpo

Nello specifico, una commessa del negozio segnalava un giovane uomo che, dopo essersi introdotto nel punto vendita, aveva prelevato due paia di scarpe da donna, attraversando poi celermente le barriere antitaccheggio per guadagnare la fuga. Gli operatori della Squadra Volante, giunti sul posto, si mettevano immediatamente alla ricerca del sospettato, che veniva rintracciato poco dopo.

L’uomo, identificato come cittadino di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine e privo di fissa dimora, veniva trovato effettivamente in possesso della merce descritta, custodita all’interno di uno zainetto. Il soggetto veniva pertanto accompagnato presso gli uffici della Caserma Pisacane per gli accertamenti di rito, mentre la refurtiva, integra, veniva restituita alla dipendente dell’esercizio commerciale, dopo aver formalizzato denuncia per il furto patito e fornito le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio.

Dai controlli effettuati dalla Questura di Salerno nelle banche dati emergeva che l’uomo era stato recentemente deferito per reati analoghi e risultava già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, con ordine di lasciare il T.N. entro sette giorni.

