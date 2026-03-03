Cronaca

Salerno, espulso cittadino georgiano pluripregiudicato: rimpatriato nel Paese d’origine

Il soggetto era già destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Firenze

Polizia

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Salerno ha dato esecuzione a un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino georgiano irregolarmente presente sul territorio dello Stato.

Il soggetto, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona – tra cui furto aggravato, ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – era già destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Firenze, rimasto inottemperato.

A seguito di ulteriori accertamenti svolti dagli operatori dell’Ufficio Immigrazione della Questura, il Questore di Salerno ha disposto l’accompagnamento immediato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari Palese (BA), e successivamente rimpatriato verso il Paese di origine.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo costantemente assicurato dalla Polizia di Stato, volto a garantire il rispetto della normativa vigente e la tutela della sicurezza pubblica.

