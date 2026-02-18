Salerno, escalation di furti notturni: colpite una storica attività di giocattoli e una gioielleria del centro

Un amaro risveglio ieri per i titolari di un negozio di giocattoli situato in via Posidonia nel quartiere Torrione, nella zona orientale di Salerno. Durante le prime ore dell’alba, ignoti hanno preso di mira l’attività commerciale danneggiando la porta d’ingresso e lasciando segni evidenti di un raid vandalico e predatorio.

A dare l’allarme è stato un carabiniere che, mentre si recava al lavoro, ha notato la vetrina in frantumi e parte della merce abbandonata sul marciapiede, presumibilmente persa dai malviventi durante la fuga.

Dinamica del colpo e quantificazione dei danni

I ladri, dopo aver infranto l’accesso, hanno puntato direttamente alla cassa, asportando circa 50 euro in monete. Il bottino comprende inoltre alcuni articoli per l’infanzia, tra cui due zaini trolley e diversi astucci. Sebbene il valore della refurtiva sia stato stimato intorno ai 500 euro, a pesare maggiormente sull’economia dell’attività saranno i costi per la riparazione della vetrina e della porta d’ingresso.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Salerno, i quali hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili.

Nuovo assalto con la tecnica della spaccata in via Mercanti

Nella notte appena trascorsa un altro episodio ha interessato il centro cittadino. Una gioielleria situata in via Mercanti, con affaccio su piazza Portanova, è stata svaligiata: i malviventi sono riusciti a penetrare nel locale dopo aver infranto la vetrina principale, sottraendo diversi gioielli esposti prima che l’intervento della Polizia, allertata dai sistemi di sicurezza, potesse interrompere l’azione.

Gli agenti hanno avviato le indagini e stanno vagliando i filmati delle telecamere della zona per quantificare con esattezza il valore dei preziosi rubati.

I precedenti e la banda del buco a Pastena

Quello di via Mercanti rappresenta il secondo furto ai danni di una gioielleria nel capoluogo dall’inizio dell’anno. Solo il mese scorso, la cosiddetta “banda del buco” aveva messo a segno un colpo in un esercizio commerciale di Pastena. In quel caso, i criminali erano riusciti a introdursi nel negozio praticando un foro nel muro di un’agenzia immobiliare adiacente. La frequenza di questi episodi sta alzando il livello di attenzione delle forze dell’ordine sulla sicurezza delle attività commerciali salernitane.