Salerno, furto in gioielleria a Pastena: in azione la “banda del buco”

Un colpo pianificato con precisione si è verificato nel quartiere Pastena, a Salerno, durante la scorsa notte. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di un furto ai danni di una gioielleria, eseguito con la tecnica del buco.

La ricostruzione del colpo attraverso la parete confinante

Secondo i rilievi preliminari effettuati dai militari dell’Arma, i malviventi avrebbero adottato una strategia mirata per eludere i sistemi di sicurezza principali. Gli autori del reato sono riusciti ad accedere all’attività commerciale creando un varco nella parete interna di un’agenzia immobiliare adiacente. Questo metodo ha permesso ai responsabili di penetrare nei locali della gioielleria senza forzare l’ingresso principale su strada.

Accertamenti e quantificazione del bottino

Sul luogo del furto sono intervenute le pattuglie dei Carabinieri per eseguire i rilievi scientifici e gli accertamenti necessari a identificare i colpevoli. Parallelamente alle attività investigative, è in corso la quantificazione della merce sottratta; i titolari dell’esercizio stanno ultimando l’inventario per stabilire con precisione il valore complessivo dei preziosi rubati.