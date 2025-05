Salerno, detenuto ingerisce candeggina in carcere e sviene: trasportato d’urgenza al Ruggi

Un grave episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri mercoledì 28 maggio 2025 presso la Casa Circondariale di Salerno. Un detenuto 22enne di origine nordafricana è stato soccorso d’urgenza dopo aver ingerito una sostanza sospetta, con ogni probabilità candeggina. L’accaduto è avvenuto intorno alle ore 17:00.

Intervento immediato della Polizia Penitenziaria

Non appena il giovane ha perso conoscenza, il personale della Polizia Penitenziaria è intervenuto prontamente per prestare i primi soccorsi. A supporto sono giunti rapidamente i volontari del 118 del Vopi e un’ambulanza della Croce Bianca, inviati per fornire assistenza medica urgente.

Trasporto d’urgenza al Ruggi

Il detenuto è stato trovato privo di coscienza ma ancora in grado di respirare. Dopo le prime cure sul posto, i sanitari hanno provveduto alla stabilizzazione del giovane prima di trasportarlo d’urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Salerno per ricevere le necessarie cure mediche. Secondo le prime informazioni disponibili, si sospetta una intossicazione da candeggina, sebbene restino ancora da chiarire le motivazioni dietro il gesto.

Indagini in corso sulla dinamica

Le autorità competenti stanno procedendo con gli accertamenti per comprendere meglio le circostanze dell’episodio e le ragioni che hanno portato il detenuto a ingerire la sostanza nociva. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi.