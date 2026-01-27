Salerno, deteneva droga ai fini di spaccio: arrestato

Nel pomeriggio del 26 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto L.P., ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’operazione
L’indagato è stato trovato in possesso di circa 65 grammi di sostanza stupefacente, tra cocaina e crack, pronta, probabilmente, per essere immessa sul mercato illecito.
L’arresto e le accuse
L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di droga finalizzata allo spaccio, reato che rientra tra le principali attività di contrasto portate avanti quotidianamente dalle forze dell’ordine sul territorio salernitano.