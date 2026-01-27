Salerno, deteneva droga ai fini di spaccio: arrestato

L'uomo è stato trovato in possesso di circa 65 gr di sostanze stupefacenti

Comunicato Stampa
Carabinieri

Nel pomeriggio del 26 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto L.P., ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione

L’indagato è stato trovato in possesso di circa 65 grammi di sostanza stupefacente, tra cocaina e crack, pronta, probabilmente, per essere immessa sul mercato illecito.

L’arresto e le accuse

L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di droga finalizzata allo spaccio, reato che rientra tra le principali attività di contrasto portate avanti quotidianamente dalle forze dell’ordine sul territorio salernitano.

Leggi anche:

Trovato in possesso di oltre 61 chili di hashish: nei guai 28enne
Condividi questo articolo
Articolo precedente Albero Monumentale Giganti verdi del Cilento, la quercia di Monteforte e il castagno di Stio diventano monumenti nazionali
Articolo Successivo Raffaele Pesce Agropoli, mozioni tradite e promesse mancate: lo sfogo del consigliere Raffaele Pesce
Nessun commento