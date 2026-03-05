Cronaca

Salerno, deteneva armi clandestine, munizioni e banconote false: arrestato

L'indagato è stato arrestato per detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di munizionamento, ricettazione, detenzione di banconote false e di oggetti atti ad offendere

Comunicato Stampa
Polizia, sequestri

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, ha proceduto all’arresto di S.G., per detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di munizionamento, ricettazione, detenzione di banconote false e di oggetti atti ad offendere.

La ricostruzione sui fatti

Secondo la ricostruzione operata della Polizia Giudiziaria, l’indagato, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato individuato in possesso di n. 4 pistole, di cui: un revolver 357 Magnum con matricola abrasa; una pistola a salve replica della Beretta 85/FS e una pistola a salve replica della Beretta 84 modificate e rese idonee allo sparo nonché un’ulteriore pistola semiautomatica cal. 22, n. 77 cartucce di vario calibro, n. 2 giubbotti antiproiettile dell’Istituto di Vigilanza “Guardian”, un passamontagna, n. 1 busta di plastica con residui di cocaina, n. 2 bilancini di precisione, n. 10 banconote da euro 100,00 false, un manganello artigianale con fusto in metallo e un motociclo marca Honda Mod. XADV, provento di furto.

