Salerno, “Commissario trasformi contratti della Polizia Municipale in full time”: la nota della FP CGIL

Questa misura permetterebbe di disporre del personale nella sua interezza operativa e di garantire una copertura territoriale costante

Antonio Capezzuto

La FP CGIL di Salerno ha trasmesso una nota ufficiale al Commissario Straordinario riguardante la trasformazione dei contratti degli Istruttori di Vigilanza in servizio presso la Polizia Municipale. A seguito dell’ultimo concorso pubblico, l’Amministrazione ha assunto cinquantasei operatori a tempo indeterminato con regime part-time, una condizione che oggi non appare più compatibile con le crescenti responsabilità assegnate al Corpo e con la complessità del contesto urbano salernitano.

La criticità

Il Segretario Generale Capezzuto e la RSU composta da Fiorillo, Sorice e Belmonte evidenziano come la permanenza di questi lavoratori in un regime contrattuale limitato a soli tre giorni a settimana non consenta all’Amministrazione di dispiegare il servizio nella sua piena potenzialità. Tale situazione è resa ancora più urgente dalla riduzione prevista di ventisette unità di personale nel corso dell’anno dovuta ai pensionamenti, a cui si aggiunge il recente spostamento di circa quindici operatori ad incarichi interni per sopperire alle carenze degli uffici amministrativi. Questa contrazione della presenza operativa sul territorio aggrava un quadro già critico, precludendo la possibilità di assicurare un servizio commisurato alle reali esigenze della cittadinanza.
Secondo il Segretario Generale Capezzuto e la RSU Fiorillo, Sorice e Belmonte, la trasformazione dei contratti da part-time a full-time è ormai un impegno imprescindibile e non più procrastinabile.

L’obiettivo

Questa misura permetterebbe di disporre del personale nella sua interezza operativa e di garantire una copertura territoriale costante, riconoscendo al contempo ai lavoratori una retribuzione piena e coerente con l’impegno quotidiano profuso. Viene inoltre ricordato che tale trasformazione era già stata inserita tra le priorità programmatiche della precedente Amministrazione e che è giunto il momento di tradurre quell’impegno in un atto concreto e definitivo.

Alla luce di questo quadro, la FP CGIL chiede formalmente al Commissario Straordinario di adottare le opportune misure amministrative e di fornire un riscontro urgente sull’avvio dell’iter contrattuale. Il Segretario Generale Capezzuto e i rappresentanti della RSU concludono ribadendo che il territorio salernitano necessita di una Polizia Municipale capace di operare al massimo della propria forza organica, confermando la piena disponibilità a un incontro istituzionale per definire soluzioni condivise nell’interesse dei lavoratori e dell’efficienza del servizio pubblico.

