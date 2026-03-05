Cronaca

Salerno, blitz dei Carabinieri Forestali: sequestrata discarica di auto e piste abusive nel Parco

Operazione dei Carabinieri Forestali: sequestrata una discarica abusiva di 50 veicoli a Montecorvino Pugliano e fermati abusi edilizi nel Parco dei Monti Picentini.

Redazione Infocilento

L’attività di presidio del territorio condotta dai Carabinieri Forestali in provincia di Salerno segna un nuovo punto a favore della legalità e della tutela del paesaggio. Due distinte operazioni, condotte tra la Piana del Sele e l’area dei Monti Picentini, hanno portato alla luce illeciti legati alla gestione illegale di rifiuti e all’abusivismo edilizio in zone sottoposte a vincoli ambientali. Gli interventi confermano la costante vigilanza volta a prevenire il degrado ecologico e a garantire la sicurezza del suolo.

Discarica abusiva di veicoli a Montecorvino Pugliano: scoperto deposito incontrollato

A Montecorvino Pugliano, un’azione congiunta tra il Nucleo Forestale di Giffoni Valle Piana e la locale Stazione territoriale ha permesso di individuare una vera e propria discarica abusiva su un’area privata di circa 850 metri quadrati. All’interno del sito erano stoccati in modo incontrollato circa 50 autoveicoli, accumulati senza alcun rispetto per le norme di sicurezza e protezione ambientale.

Le criticità riscontrate dai militari sono molteplici e riguardano in primo luogo l’elevato rischio ambientale. I mezzi, depositati direttamente sul suolo nudo e privi di qualsiasi operazione di bonifica, contenevano ancora liquidi altamente inquinanti come olii esausti, carburanti e fluidi refrigeranti, oltre a componenti pericolose come le batterie. L’esposizione agli agenti atmosferici avrebbe potuto innescare il processo di lisciviazione, con il conseguente sversamento di sostanze tossiche nel sottosuolo e nelle falde acquifere. Oltre al pericolo di incendio dovuto ai materiali infiammabili, l’operazione ha assunto risvolti penali ancora più gravi: tra i rottami è stato rinvenuto un veicolo provento di furto, facendo scattare per il responsabile anche la denuncia per ricettazione.

Leggi anche:

Maxi confisca da 200 milioni: nel mirino imprenditori di Acerra del settore rifiuti. Sequestri anche ad Agropoli

Operazione Bosco Sicuro: blitz contro l’abusivismo nel Parco dei Monti Picentini

Spostandosi nel cuore verde della provincia, il Nucleo Forestale di Acerno ha messo a segno un importante colpo nell’ambito della campagna nazionale “Bosco sicuro”. I controlli mirati alla salvaguardia delle aree boscate hanno portato al sequestro di due piste in terra battuta realizzate abusivamente. L’area colpita dall’intervento antropico non autorizzato è di straordinaria importanza ecologica, essendo parte integrante del Parco Regionale Monti Picentini e classificata come Zona di Protezione Speciale (ZPS).

Le violazioni contestate riguardano la totale assenza di titoli abilitativi: lo sbancamento del terreno tramite mezzi meccanici è avvenuto violando i rigidi vincoli paesaggistici e idrogeologici che gravano sulla zona. Tali modifiche del suolo non solo alterano l’integrità del patrimonio naturale protetto, ma aumentano sensibilmente il rischio idrogeologico, compromettendo la stabilità dei versanti. Il responsabile dell’abuso è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazioni al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e al Testo Unico sull’Edilizia (D.P.R. 380/2001).

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Il Parco Nazionale del Cilento, Diano e Alburni a Sanremo

Un appuntamento in una location prestigiosa per promuovere il territorio e le iniziative

Vinum Mentitum: maxi sequestro di 2,5 milioni di litri di falso vino DOP e IGP

L'operazione Vinum Mentitum tra ICQRF e Guardia di Finanza porta al sequestro di oltre 2,5 milioni di litri di vino contraffatto per un valore di 4 milioni di euro

Almanacco del 5 marzo: tra storia, arte e informazione

Scopri i fatti principali del 5 marzo. Accadde oggi: nasce il Corriere della Sera, gli scioperi della Fiat nel '43 e il compleanno di Pasolini e Battisti

Lavanderia

Progettare una lavanderia: i consigli per strutturarla al meglio

C’è chi la considera uno spazio secondario, quasi invisibile. Eppure, la lavanderia è uno degli ambienti più vissuti della casa, anche se spesso resta sacrificata in un angolo del bagno o stipata in un ripostiglio improvvisato. Negli ultimi anni qualcosa è cambiato: complice il lavoro da casa e una maggiore attenzione all’organizzazione domestica, sempre più persone scelgono di progettare una lavanderia vera, pensata per essere pratica prima ancora che bella. Ecco i consigli per progettarne una. Lavanderia all'esterno Se la casa è piccola, la soluzione più intelligente può essere spostare tutto fuori casa. Balconi profondi, terrazzi coperti, giardini o cortili permettono di creare una zona lavaggio funzionale senza stravolgere la distribuzione interna. Sempre più diffusa l’idea di utilizzare piccole strutture prefabbricate o casette da giardino, che proteggono elettrodomestici e prodotti dalle intemperie mantenendo ordine visivo negli spazi esterni. Chi sta valutando questa opzione spesso cerca soluzioni già pronte e personalizzabili: per accedere al catalogo di casette in legno di www.casacasette.it fai click qui. Strutture compatte ma solide, pensate proprio per ospitare funzioni tecniche come lavanderie o piccoli laboratori domestici. Attenzione però agli aspetti pratici: servono collegamenti idrici corretti, uno scarico ben progettato e prese elettriche protette. Sfruttare la verticalità Lo…

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo: Cancro, giornata un pò altalenante dal punto di vista emotivo. Capricorno, focus sul lavoro

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Far West nel Cilento: condannato a 5 anni uno dei malviventi della sparatoria di Centola

Il Tribunale di Vallo della Lucania condanna Xhuljan Curti per il tentato furto a Foria di Centola. Riconosciuta la legittima difesa per l'imprenditore Valiante

La Polisportiva Basket Agropoli vince e convince contro Solofra

Buona prova per la formazione di coach Di Concilio contro una diretta concorrente per i play-off

“Zona 27”, il podcast che racconta il calcio tra leggerezza e ironia: settima puntata

“Zona 27” è il podcast che racconta il calcio con leggerezza, ironia e due punti di vista diversi. In onda ogni mercoledì alle 20:40

Donazione sangue

Agropoli, Avis: ecco il calendario con gli appuntamenti di marzo

Ecco dove e quando si potrà donare

Riforma Giustizia, Nordio a Salerno: “Separazione carriere naturale, pronti a superare il Codice Mussolini”

Il percorso di rinnovamento della magistratura italiana entra in una fase cruciale. A Salerno, in occasione dell'incontro "Giustizia: le ragioni del sì" organizzato dalla Camera Penale, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha ribadito con forza le linee guida di una riforma costituzionale che punta a ridefinire gli equilibri del sistema giudiziario nazionale. L'obiettivo dichiarato non è lo scontro istituzionale, bensì il completamento di un disegno giuridico atteso da oltre quarant'anni. Separazione delle carriere e autonomia della magistratura Al centro del dibattito si colloca la separazione delle carriere, un pilastro che il Guardasigilli definisce come una caratteristica "ordinaria e naturale" del modello processuale accusatorio di stampo anglosassone. Nordio ha voluto fugare ogni dubbio circa un presunto intento punitivo nei confronti delle toghe, respingendo le critiche e definendo le polemiche in corso come "assolutamente inutili e sterili". L'intento del Governo, secondo quanto illustrato dal Ministro, è quello di dare finalmente piena attuazione al progetto ideato da Giuliano Vassalli, giurista socialista e figura storica della Resistenza. "Nessun intento di umiliare la magistratura", ha precisato Nordio, assicurando che la riforma garantirà che "sia la parte requirente che quella giudicante resteranno assolutamente indipendenti e autonome". La mancata realizzazione di questo assetto in passato sarebbe…

Ospedale Ruggi

Follia al Ruggi di Salerno: danneggia il Pronto Soccorso e aggredisce i medici, arrestato

Arrestato in uomo per i fatti avvenuti al Pronto Soccorso di Salerno: danneggiamenti, aggressioni al personale e interruzione di pubblico servizio.

A Teresa Scorza di Sant’Angelo a Fasanella l’Onoreficenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

“Per aver reso il lavoro uno strumento di inclusione”, la motivazione del Quirinale