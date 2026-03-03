Salerno, ancora gap uomo-donna: presentato rendiconto di genere provinciale

La parità di genere resta ancora un traguardo lontano. È quanto emerge dal rendiconto di genere provinciale di Salerno presentato, questa mattina, presso il comune del capoluogo dalla Direzione Provinciale INPS Salerno, in collaborazione con il Comitato Provinciale Inps ed il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) INPS.

Il documento

Un documento che offre un quadro articolato e aggiornato sulla condizione delle donne nella provincia di Salerno, attraverso l’analisi dei dati che ripercorrono le fasi del loro ciclo di vita. I dati presentati fanno emergere ancora un gap, a livello occupazionale e quindi lavorativo, salariale, pensionistico e non solo tra uomini e donne. Disuguaglianze che si acuiscono in caso di maternità. E nonostante la provincia di Salerno presenti dei dati migliori rispetto ad altri capoluoghi campani, la strada per avere un rendiconto realmente paritario è ancora lunga.

“L’approccio adottato nel documento presentato consente di analizzare, in modo coerente e sistematico, dimensioni fondamentali come l’istruzione, il mercato del lavoro, la sfera familiare, gli ammortizzatori sociali, la violenza di genere e il sistema pensionistico, evidenziando progressi significativi nella condizione femminile e sfide persistenti.

Partendo da dati statistici consolidati si punta ad esaminare gli ostacoli e le opportunità che si presentano in ogni fase del percorso personale e professionale delle donne offrendo una visione che rende più comprensibile e immediata la complessità dei fenomeni trattati” ha dichiarato il Direttore Provinciale INPS Salerno Giovanna Baldi.