Attualità

Salerno, allarme furti a Torrione: confronto in Questura sulla sicurezza

A confrontarsi con il Questore Giancarlo Conticchio una delegazione dell’associazione Torrione Eventi APS, guidata dal presidente Salvatore Clemente e dal segretario Antonio Ferrara

Federica Inverso

Sicurezza e contrasto ai furti nelle attività commerciali del quartiere Torrione al centro di un incontro che si è svolto ieri mattina in Questura a Salerno. A confrontarsi con il Questore Giancarlo Conticchio una delegazione dell’associazione Torrione Eventi APS, guidata dal presidente Salvatore Clemente e dal segretario Antonio Ferrara.

L’incontro

Sul tavolo, l’aumento dei furti registrati negli ultimi mesi nelle attività commerciali del quartiere Torrione e più in generale nella zona orientale della città di Salerno. L’incontro si è svolto in un clima definito sereno e costruttivo, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra cittadini, commercianti e istituzioni. Il Questore Conticchio ha illustrato le iniziative già messe in campo dalla Questura, sottolineando che, in sinergia con il prefetto Francesco Esposito, è stata intensificata l’attività di monitoraggio e controllo sul territorio, anche attraverso la richiesta di un rafforzamento di uomini e mezzi.

Le possibili “soluzioni”

Durante la riunione si è parlato anche del progetto di controllo di vicinato, considerato uno strumento utile per costruire una rete di collaborazione tra residenti, commercianti e forze dell’ordine, favorendo maggiore attenzione e senso di comunità. Tra le indicazioni emerse anche l’invito ai cittadini a utilizzare l’app della Polizia di Stato YouPol, che consente di segnalare in tempo reale situazioni sospette o episodi di aggressione, con la possibilità di inviare la propria posizione per facilitare l’intervento delle forze dell’ordine.

L’associazione Torrione Eventi ha ribadito la volontà di continuare il dialogo con le istituzioni e di promuovere iniziative dedicate alla legalità, invitando cittadini e commercianti a mantenere la calma ed evitare qualsiasi forma di giustizia fai da te, puntando invece sulla collaborazione e sulla fiducia nel lavoro delle istituzioni.

