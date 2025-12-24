Salerno, accoltella 40enne: arrestato per tentato omicidio e rapina

I Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R.M. della Compagnia di Salerno hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto Antonio Luca Buono, gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio e rapina verificatisi a Salerno nella primissima mattinata di ieri ai danni di un 40enne salernitano rimasto gravemente ferito per le numerose coltellate ricevute a seguito di una lite, degenerata tra i due in un verosimile stato di alterazione alcolica.

Le indagini

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri ha consentito di ricostruire l’accaduto, accertando la dinamica dei fatti e il coinvolgimento del soggetto fermato. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a chiarire meglio il movente dell’aggressione.

“Le accuse, allo stato delle indagini, saranno sottoposte al vaglio dell’Autorità Giudiziaria per l e successive fasi del procedimento”, avvertono dalla Procura.