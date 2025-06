Salernitana, play-out: le parole di Antonio Cabrini, Alberto Rimedio e Ciro Venerato

Nel pomeriggio di ieri Capaccio Paestum ha ospitato la 4ª edizione degli “Eroi del Calcio”, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di calcio ideato e organizzato da Antonio Ruggiero, con il patrocinio ufficiale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI).

Gli ospiti

Presenti, tra gli altri, il vicepresidente dell’ AIA Michele Affinito e l’arbitro di Serie A Maurizio Mariani oltre a personaggi di spicco come l’ex calciatore Bruno Giordano, la coach Patrizio Panico, Carmine Zigarelli, presidente FIGC LND Campania, e Giuliana Tambaro, responsabile Calcio Femminile Campania. Ad arricchire l’iniziativa la mostra di gagliardetti storici curata da Marco Cianfanelli, un omaggio alla memoria calcistica nazionale, mentre a moderare l’incontro è stato il giornalista RAI e presidente USSI Gianfranco Coppola.

Amargine dell’evento, qualche battuta, ai microfoni di InfoCilento, in merito agli imminenti play-out salvezza in Serie B, con Salernitana e Sampdoria in campo a giocarsi la permanenza in cadetteria, all’ex calciatore Antonio Cabrini e ai giornalisti RAI Ciro Venerato ed Alberto Rimedio.