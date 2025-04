Salernitana Femminile 1970: finale playoff centrata

Dopo la conclusione del campionato di Serie B spazio ai play-off promozione che vedono, per il secondo anno di fila, presente la Salernitana Femminile 1970. Le granata dopo il terzo posto conquistato nel girone D della cadetteria ospitavano, al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, il Mondragone, quarta forza del torneo.

Successo convincente, che vale la finale play-off del girone, per le padrone di casa che passano per 7-3, dopo una partenza super con un parziale di 5-0. Mister Orrico si affida per la delicata sfida dal primo minuto a Carbone tra i pali con Razza, Ponticiello, Ambrosino e Lisanti come elementi di movimento.

Salernitana Femminile 1970-Mondragone: la gara

Passa poco più di un minuto che dal versante sinistro Ambrosino, imbeccata da Lisanti, si accentra prima di angolare in maniera vincente per il momentaneo 1-0.

Passa un giro di lancette e Salernitana ancora pericolosa ancora sull’asse Lisanti-Ambrosino con il capitano che serve un assist al bacio per la numero 27 che grazia Arciello.

Il Mondragone si fa vedere al 6′ con un tiro dalla distanza di D’Angelo che colpisce il palo mentre Rapuano, dall’altra parte, infila il 2-0 bucando centralmente Arciello. Le ospiti ci riprovano all’ottavo con Pisani che trova attenta Carbone, che toglie la palla dall’angolo.

Il tris granata arriva all’undicesimo con Razza che recupera palla dando a Fiengo la palla del 3-0.

Di Filippo ci prova due volte trovando Carbone pronta ma nel mezzo è Rapuano a calare il poker in ripartenza. Le reti diventano 5 al 13′ quando su punizione Ponticiello tocca per Lisanti che di destro trova la traiettoria giusta. Il Mondragone tenta di accorciare le distanze con Di Martino ma Carbone chiude ancora la saracinesca mentre è Giugliano, al 16′, ad allontanare a pochi passi dalla linea.

All’ultimo giro di lancette un tiro di Di Martino, che poco dopo vede attenta Carbone a chiudere in corner, trova la deviazione sfortunata di Razza che porta le due squadre negli spogliatoi sul 5-1.

La ripresa

Il secondo tempo vede da una parte Campoli, D’Angelo e Pisani e dall’altra Lisanti cercare senza fortuna la porta avversaria. Al 5′, invece, Rapuano costringe all’intervento Arciello come capita subito dopo a D’Angelo con Carbone. La 22 ospite, però, al 6′ trova l’angolo basso, dalla distanza, che vale il 5-2. La gara scorre com opportunità da ambo i lati con Carbone a murare Di Martino e D’Angelo.

La Salernitana torna pericolosa con Giugliano e Rapuano ma è Di Martino a rimettere in corsa il Mondragone al 14′ con la rete del 5-3.

Le padrone di casa tornano prontamente sul +3 su rigore, conquistato da Fiengo, e trasformato di potenza da Rapuano al 15′.

Nei minuti conclusivi il Mondragone inserisce il portiere di movimento senza trovare mai il varco giusto mentre Fiengo chiude sul definitivo 7-3 che regala alla Salernitana la finale da giocare in trasferta con il Levante Caprarica domenica 27.

Il tabellino

Salernitana Femminile 1970-Mondragone 7-3 (5-1 p.t.)

Salernitana Femminile 1970: Carbone, Razza, Rapuano, Ponticiello, Lisanti, Strisciante, Ambrosino, Fiengo, Palumbo, Di Giacomo, Romano, Giugliano. All: Orrico

Mondragone: Arciello, Cappabianca, Tirozzi, Campoli, Di Filippo, Di Meo, Cretella, Di Martino, Pisani, D’Angelo, Bragliola, Ianniello All: Breglia

Marcatrici: Pt 1′ Ambrosino, 5′, 13′, Rapuano, 11′ Fiengo, 12′ Lisanti, 19′ Di Martino

St 6’D’Angelo, 13′ Di Martino, 15′ Rapuano rig., 19′ Fiengo

Arbitri: Nirchi-Scagnetto Crono: Sorriso