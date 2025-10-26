Salernitana-Casertana, Liguori e Golemic regalano derby e testa della classifica

La Salernitana si aggiudica il derby contro la Casertana in un stadio “Arechi” gremitissimo e si riprende subito la testa della classifica.

Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo denso di polemiche.

Apre le danze Liguori con una girata in bello stile su cross di Villa, raddoppia Golemic con uno stacco di testa dal centro dell’area.

Vana la rete di Bacchetti per la Casertana nel finale.

Primo tempo

Nella prima frazione di Salernitana-Casertana ci sono più tensioni e intensità che occasioni.

Discreto il ritmo del primo quarto d’ora. La Salernitana predilige il possesso palla, mentre la Casertana si rintana nella propria metà campo.

Al 18’, i nervi saltano per contatto ruvido tra Franco Ferrari e un avversario. Ne segue una ressa con annesso video check per un presunto colpo di Anastasio all’indirizzo di un giocatore ospite. Per il direttore di gara Gervasi non c’è nulla.

Riprende il gioco e Ferrari si fionda in profondità, incrocia, ma la palla è fuori dallo specchio.

Seguono diversi minuti spezzettati, segnati da continue polemiche.

La Salernitana trova la serenità per tornare a macinare calcio dopo il 40’. Proprio al minuto quaranta ghiotta occasione per Matino, che stacca bene su palla inattiva di Villa, ma respinge De Lucia. Nel finale un’incornata di Golemic fuori dallo specchio e poco altro.

La ripresa

La Casertana esce rinfrancata dall’intervallo e fa meglio nei primi minuti, procurandosi una buona occasione con Proia, favorito da un’uscita difettosa di Donnarumma su corner ospite. Respinge la difesa.

La storia della partita cambia all’ora di gioco. Villa crossa e Liguori gira di sinistro dove De Lucia non può arrivare: 1 a 0.

Al 70’, la Salernitana ha l’occasione per raddoppiare, ma Tascone, ben servito dal subentrante Achik, centra De Lucia.

L’Arechi canta e il goal è nell’aria, passano cinque minuti e la Bersagliera trova il raddoppio con Golemic, invitato da un arcobaleno su corner del solito Achik.

La Casertana incassa , ma reagisce con un guizzo improvviso di Bacchetti, che sbuca davanti a tutti e beffa Donnarumma.

Nel finale, la Salernitana va in affanno, ma soffre davvero solo per un tiro improvviso di Proia, disinnescato da Donnarumma in due tempi.