Salento investe sulla mobilità sostenibile: attivata una colonnina di ricarica per veicoli elettrici

L’Amministrazione sta già lavorando per l’installazione di ulteriori colonnine di ricarica sul territorio comunale

A cura di Antonio Pagano

Il Comune di Salento investe sulla mobilità sostenibile; è stata attivata la colonnina di ricarica per veicoli elettrici nel parcheggio di via Pellettieri a Salento. Si tratta di un’infrastruttura ad alta potenza, fino a 90 kW di picco, una delle poche di questo livello in tutta l’area del Cilento.

Salento Comune “green”

Un risultato che colloca Salento tra i Comuni più virtuosi nella transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente. “Questa colonnina consentirà ricariche rapide ai veicoli elettrici e rappresenterà anche un nuovo punto di attrazione per automobilisti e turisti che, approfittando della sosta, potranno visitare il nostro capoluogo e scoprire le sue bellezze”, fanno sapere da palazzo di città.

Ma non solo l’Amministrazione sta già lavorando per una nuova manifestazione di interesse finalizzata all’installazione di ulteriori colonnine di ricarica sul territorio comunale, ampliando così la rete dei servizi moderni e sostenibili a disposizione dei cittadini.

