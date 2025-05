Omignano, pronto ad installare una colonnina di ricarica per veicoli elettrici

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, è pronto ad installare una nuova colonnina di ricarica per veicoli elettrici, dopo quella ubicata in Piazza Sant’Antonio. Verrà posizionata in Piazza mercato ad Omignano Scalo.

Protocollo d’intesa con Enel X Way Italia

Per l’installazione dell’ infrastruttura di ricarica, la Giunta comunale ha così approvato lo schema di Protocollo d’Intesa che ha per oggetto la concessione di un’area per la realizzazione di una rete di ricarica ad opera di Enel X Way Italia S.r.L. La società, assegnataria delle risorse Pnrr per la realizzazione di infrastrutture di ricarica nella regione Campania, si occuperà pertanto della posa in opera e della relativa gestione della stazione di ricarica.

I vantaggi

Il Comune considera lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico; per questo ha deciso di realizzare infrastrutture in grado di offrire un servizio di ricarica altamente prestante a soggetti che, in numero sempre più numeroso, si avvalgono di veicoli a trazione elettrica parziale ed integrale. Omignano è soltanto uno degli ultimi comuni che hanno scelto di investire sulla mobilità elettrica. I benefici ambientali sono enormi: minore emissioni di PM 10 con conseguente miglioramento della qualità dell’aria e risparmio energetico con minor spreco di risorse.