Vallo della Lucania, saranno installate altre 5 postazioni di ricarica per veicoli elettrici

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, punta alla realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici; grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con Enel X Way Italia Srl saranno installate, difatti, altre 5 infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici senza oneri a carico della collettività.

Le aree interessate

Dopo accurate verifiche sono state individuate, di comune accordo tra le parti, le seguenti aree comunali nelle quali installare le infrastrutture: Via Nicola Battagliese n°1, Traversa Badolato n°1, Contrada Congnulo n°1, Via Ferruccio Parri n°1, Via Angelo Rubino n°1.

La società Enel X Way Italia Srl, assegnataria delle risorse Pnrr per la realizzazione di infrastrutture di ricarica nella regione Campania, si occuperà della posa in opera e della relativa gestione delle stazioni di ricarica; la concessione gratuita delle aree avrà durata di 10 anni ed eventualmente potrà essere rinnovata.

Gli obiettivi

Il Comune considera lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico; per questo ha deciso di realizzare infrastrutture in grado di offrire un servizio di ricarica altamente prestante a soggetti che, in numero sempre più numeroso, si avvalgono di veicoli a trazione elettrica parziale ed integrale.

Vallo della Lucania è soltanto uno degli ultimi comuni che hanno scelto di investire sulla mobilità elettrica. I benefici ambientali sono enormi: minore emissioni di PM 10 con conseguente miglioramento della qualità dell’aria e risparmio energetico con minor spreco di risorse. Sempre più comuni si stanno affidando alle colonnine per la diffusa presenza di auto elettriche che offre degli incoraggianti vantaggi verso una maggiore sostenibilità ambientale nel mondo dei trasporti; una delle principali cause dell’inquinamento, infatti, è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna.