San Mauro Cilento: arriva una postazione per ricarica di veicoli elettrici

Il Comune di San Mauro Cilento, guidato dal sindaco Giuseppe Cilento, ha inaugurato una postazione di ricarica per veicoli elettrici da posizionare a “Mezzatorrre”, presso il parcheggio Parco le Dune.

Stretto protocollo d'intesa con Enel X way

L'Ente ha pertanto approvato il relativo protocollo d'intesa con la società ENEL X Way Italia S.r.l.; la stessa è risultata beneficiaria dei Fondi Pnrr, e pertanto si impegna a realizzare le infrastrutture di ricarica, e a provvedere alla loro gestione e manutenzione al fine di garantirne il perfetto funzionamento, assicurando il mantenimento dei servizi di assistenza e supporto ai clienti.

San Mauro Cilento Comune “green”

San Mauro Cilento è soltanto uno degli ultimi comuni che hanno scelto di investire sulla mobilità elettrica. I benefici ambientali sono enormi: minore emissioni di PM 10 con conseguente miglioramento della qualità dell'aria e risparmio energetico con minor spreco di risorse.

Sempre più comuni si affidano alle colonnine per la diffusa presenza di auto elettriche che offre degli incoraggianti vantaggi verso una maggiore sostenibilità ambientale nel mondo dei trasporti. Una delle principali cause dell'inquinamento, infatti, è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna. Il Comune cilentano pone tra i suoi obiettivi quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino valorizzando l'aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile.