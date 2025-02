Vallo della Lucania celebra la creatività femminile con una mostra collettiva

Vallo della Lucania si prepara a rendere omaggio al talento e alla creatività delle donne con un evento artistico di grande rilievo.

L’iniziativa

Sabato 8 e domenica 9 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Palazzo della Cultura si trasformerà in uno spazio espositivo dedicato interamente all’arte femminile. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, nasce con l’obiettivo di valorizzare l’espressione artistica delle donne, riconoscendone il ruolo fondamentale come motore di cambiamento storico, sociale e culturale.

Le finalità

La mostra collettiva sarà un viaggio attraverso l’arte in tutte le sue forme, senza vincoli di tecniche, linguaggi o tematiche, permettendo così alle artiste di esprimere liberamente la propria visione del mondo. Le protagoniste dell’evento saranno dunque le donne, non solo come creatrici di opere d’arte, ma anche come ispiratrici di un messaggio di forza, sensibilità e innovazione. Per le artiste interessate a partecipare, l’iscrizione è aperta fino al 28 febbraio. La registrazione dovrà essere effettuata presso l’Ufficio Protocollo del Comune, situato al secondo piano, nei giorni feriali dalle 9:00 alle 13:00.