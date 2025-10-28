Sala Consilina, studenti in corteo contro la guerra: “Ogni voce conta”

La marcia è partita dalla Chiesa di Sant'Anna ed è arrivata fino a Piazza Umberto I dove si è tenuta un'assemblea pubblica

A cura di Federica Pistone
Corteo studenti Sala Consilina

Questa mattina a Sala Consilina un centinaio di studenti delle scuole del territorio ha partecipato a un corteo pacifico per dire no alla guerra e all’indifferenza. Lo slogan scelto dagli organizzatori, “Ogni voce conta. Non restare in silenzio”, ha accompagnato la marcia partita dalla Chiesa di Sant’Anna e snodatasi lungo la strada principale della città.

La manifestazione

Il corteo ha fatto tappa davanti al Comune, dove il sindaco Mimmo Cartolano ha preso la parola per sostenere il messaggio dei giovani, e in via Giuseppe Matteotti per un momento simbolico e riflessivo.

La manifestazione si è conclusa in Piazza Umberto I con un’assemblea pubblica: gli studenti, insieme ad alcune associazioni locali, hanno condiviso pensieri, emozioni e richieste di cambiamento.

L’iniziativa, interamente promossa dai ragazzi, ha ribadito la loro determinazione a non restare indifferenti di fronte ai conflitti in Medio Oriente e nel resto del mondo, sottolineando come ogni voce, ogni gesto e ogni presenza possano fare la differenza.

