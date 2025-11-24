Sala Consilina, sorpasso azzardato provoca pauroso incidente: 3 auto distrutte

Avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia il violento incidente avvenuto alcuni giorni fa a Sala Consilina, dove un sorpasso azzardato ha innescato una carambola che ha coinvolto tre veicoli, tra cui due auto parcheggiate e un furgone. Nonostante la scena impressionante, non si registrano feriti gravi. Ingenti, invece, i danni ai mezzi e ai muretti di un’abitazione situata lungo la strada.

La dinamica

L’intera dinamica è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza, le cui immagini sono ora al vaglio degli agenti della Polizia Municipale di Sala Consilina, coordinati dal comandante Salvatore Dellaluna. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe tentato un sorpasso in un tratto non idoneo, perdendo il controllo del veicolo e finendo per colpire le auto in sosta e il furgone.

Indagini in corso

Le indagini sono in corso per chiarire tutte le responsabilità e verificare eventuali ulteriori elementi utili a definire l’esatta dinamica del sinistro. Fortunatamente, grazie anche al caso, le conseguenze non sono state più gravi.