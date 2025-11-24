Sala Consilina, sorpasso azzardato provoca pauroso incidente: 3 auto distrutte

Il conducente avrebbe tentato un sorpasso in un tratto non idoneo, perdendo il controllo del veicolo e finendo per colpire le auto in sosta e il furgone

A cura di Federica Pistone

Avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia il violento incidente avvenuto alcuni giorni fa a Sala Consilina, dove un sorpasso azzardato ha innescato una carambola che ha coinvolto tre veicoli, tra cui due auto parcheggiate e un furgone. Nonostante la scena impressionante, non si registrano feriti gravi. Ingenti, invece, i danni ai mezzi e ai muretti di un’abitazione situata lungo la strada.

La dinamica

L’intera dinamica è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza, le cui immagini sono ora al vaglio degli agenti della Polizia Municipale di Sala Consilina, coordinati dal comandante Salvatore Dellaluna. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe tentato un sorpasso in un tratto non idoneo, perdendo il controllo del veicolo e finendo per colpire le auto in sosta e il furgone.

Indagini in corso

Le indagini sono in corso per chiarire tutte le responsabilità e verificare eventuali ulteriori elementi utili a definire l’esatta dinamica del sinistro. Fortunatamente, grazie anche al caso, le conseguenze non sono state più gravi.

Leggi anche:

Campagna in lutto: domani l’addio a Gabriele ed Enrico
Il lutto dopo l’incidente. Campagna piange Gabriele ed Enrico, anche il calcio si ferma
Campagna, incidente in autostrada: morti due giovani

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 24 novembre 2025

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e…

Christian Durso

Barriere architettoniche nel Cilento: Trenitalia risponde alle sollecitazioni del territorio e chiama in causa RFI

Dopo la denuncia sulle barriere a Pisciotta e Centola, Trenitalia precisa di…

Mozziconi di sigaretta

Agropoli dichiara guerra ai mozziconi: in arrivo la “Smoking Area” al Parco Liborio Bonifacio

La Giunta di Agropoli approva l'installazione di un'area fumatori al Parco Liborio…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79