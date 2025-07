Sala Consilina: ok dalla Giunta alla convenzione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli

Il Comune di Sala Consilina ha approvato una convenzione triennale con l’Accademia di Belle Arti di Napoli per consentire agli studenti dell’Ateneo partenopeo lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento presso le strutture comunali. La delibera è stata adottata dalla Giunta comunale il 3 luglio 2025 con voto unanime, su proposta del sindaco Domenico Cartolano.

Le finalità

L’accordo, della durata di tre anni e rinnovabile, mira a favorire l’acquisizione di crediti formativi universitari da parte degli studenti, molti dei quali residenti a Sala Consilina e in altri comuni del Vallo di Diano. I tirocini saranno svolti senza alcun costo per l’Ente: le coperture assicurative saranno a carico dell’Accademia, così come la formazione sarà garantita secondo le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le info utili

I percorsi di tirocinio varieranno in durata e contenuti, in base a specifici progetti concordati tra Comune e Università. Ogni tirocinante sarà affiancato da un tutor aziendale interno all’amministrazione, scelto in base alle attività previste. La convenzione non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, come specificato dalla normativa nazionale.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, a conferma della volontà dell’amministrazione di attivare fin da subito un’iniziativa che punta a creare un ponte tra formazione e mondo del lavoro nel settore pubblico, valorizzando le competenze artistiche e culturali dei giovani del territorio.