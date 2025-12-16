Sala Consilina, maxi discariche a cielo aperto in aree di pregio ambientale: l’operazione della Guardia Agroforestale

Durante un controllo ambientale sul territorio di Sala Consilina, il Dirigente Regionale Vicario di Settore Andrea Palmese e il Capo Squadra Antonio Finizio della Guardia Agroforestale Italiana ODV ETS hanno individuato diverse discariche abusive che si estendono per oltre un chilometro.

Discarica a cielo aperto

I rifiuti rinvenuti – tra cui frigoriferi, pneumatici, mobili, contenitori di plastica dura, vetro e plastica – erano abbandonati in aree delicate come Via Santa Lucia e Via Sant’Angelo, zone di pregio ambientale che richiedono tutela e interventi tempestivi.

La scoperta è stata subito segnalata al comune di Sala Consilina, dove l’assessora all’Ambiente Teresa Paladino ha assicurato piena disponibilità a coordinare il ritiro dei rifiuti, evidenziando tuttavia le difficoltà legate alla conformazione impervia del territorio.

Le fotografie acquisite dagli operatori documentano l’entità del degrado, confermando la necessità di interventi urgenti per il ripristino dello stato dei luoghi e per garantire la sicurezza ambientale e sanitaria della comunità.