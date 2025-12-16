Sala Consilina, maxi discariche a cielo aperto in aree di pregio ambientale: l’operazione della Guardia Agroforestale

I rifiuti rinvenuti – tra cui frigoriferi, pneumatici, mobili, contenitori di plastica dura, vetro e plastica – erano abbandonati in aree delicate come Via Santa Lucia e Via Sant’Angelo

A cura di Federica Pistone

Durante un controllo ambientale sul territorio di Sala Consilina, il Dirigente Regionale Vicario di Settore Andrea Palmese e il Capo Squadra Antonio Finizio della Guardia Agroforestale Italiana ODV ETS hanno individuato diverse discariche abusive che si estendono per oltre un chilometro.

Discarica a cielo aperto

I rifiuti rinvenuti – tra cui frigoriferi, pneumatici, mobili, contenitori di plastica dura, vetro e plastica – erano abbandonati in aree delicate come Via Santa Lucia e Via Sant’Angelo, zone di pregio ambientale che richiedono tutela e interventi tempestivi.

La scoperta è stata subito segnalata al comune di Sala Consilina, dove l’assessora all’Ambiente Teresa Paladino ha assicurato piena disponibilità a coordinare il ritiro dei rifiuti, evidenziando tuttavia le difficoltà legate alla conformazione impervia del territorio.

Leggi anche:

Open Fiber Atena Lucana naviga sul web a 1 giga, la fibra ottica abilita telemedicina e lavoro agile

Le fotografie acquisite dagli operatori documentano l’entità del degrado, confermando la necessità di interventi urgenti per il ripristino dello stato dei luoghi e per garantire la sicurezza ambientale e sanitaria della comunità.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sapri, scuola e lavoro: nasce il percorso formativo tra Confesercenti e l’istituto “Carlo Pisacane”

Un obiettivo importante che permetterà agli studenti di acquisire sempre più competenze,…

Lontra

Svolta per l’ambiente ad Agropoli: in arrivo lo stop alla pesca notturna sul Testene per proteggere le lontre

Il Comune di Agropoli prepara un'ordinanza per limitare la pesca alla foce…

Aiga

Consiglio Direttivo Nazionale Aiga: l’avvocato Domenico Sica, sezione di Vallo, nuovo Coordinatore Regionale

Il CDN di Roma ha rappresentato un momento particolarmente positivo per AIGA…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.