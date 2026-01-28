Sala Consilina: Marina Russo tra i migliori neolaureati d’Italia premiata a Montecitorio

Marina Russo, 25 anni, si è laureata in Lingue e letterature Europee e Americane all’Universita di Padova.

Il premio

Il Premio istituito dalla Fondazione Italia USA è destinato ai neolaureati nelle università italiane che hanno svolto il loro percorso di studi con un piano di studi afferente gli interessi della Fondazione e si siano distinti per il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea ed altre valutazioni comparative. Non sono possibili autocandidature.

La selezione

I vincitori del Premio America Giovani sono selezionati dalla Fondazione Italia USA, tramite la banca dati delle università italiane.