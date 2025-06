Sala Consilina, l’ex casa canonica diventa ostello e centro giovanile: al via progetto da 1 milione per il Giubileo 2025

A Sala Consilina prende forma un nuovo progetto di riqualificazione urbana e sociale: l’ex casa canonica di via Garibaldi sarà trasformata in un ostello e centro giovanile, grazie a un finanziamento di un milione di euro stanziato dalla Regione Campania in favore della Diocesi di Teggiano–Policastro.

L’annuncio

L’annuncio è stato dato ufficialmente durante una conferenza stampa tenutasi questa mattina presso il Comune, alla presenza del Sindaco Domenico Cartolano, del Vescovo Monsignor Antonio De Luca e del Consigliere regionale Tommaso Pellegrino.

Il progetto, unico nel suo genere finanziato in provincia di Salerno, rientra tra le iniziative speciali promosse per il Giubileo del 2025 e mira a offrire ai giovani uno spazio di accoglienza, aggregazione e crescita.

Il Sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano ha definito l’intervento “un momento di orgoglio per Sala Consilina”, sottolineando come questa iniziativa darà nuova vita a un edificio simbolico del centro cittadino.

Le dichiarazioni

“Una grande occasione per i nostri ragazzi, ha aggiunto, il Consigliere Regionale, Tommaso Pellegrino, e un modo concreto per investire nel loro futuro, riqualificando un immobile storico a beneficio dell’intera comunità”.

Soddisfazione anche da parte del Vescovo De Luca, che ha sottolineato come questo risultato sia frutto della collaborazione tra istituzioni: “Solo unendo le forze si riesce a realizzare qualcosa di duraturo per il territorio”.

Il futuro centro giovanile rafforzerà il ruolo di Sala Consilina come punto di riferimento per l’accoglienza e l’inclusione nel Vallo di Diano, offrendo opportunità e spazi condivisi a favore delle nuove generazioni.