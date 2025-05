Salerno: completata la riqualificazione dell’area Lungomare Colombo. Le interviste

Salerno è al centro di una profonda trasformazione urbana che coinvolge uno dei suoi simboli più rappresentativi: il lungomare. Sono in corso importanti lavori di riqualificazione che puntano a restituire nuova vita al fronte mare, rendendo gli spazi pubblici più accessibili, vivibili e integrati con l’identità storica e culturale della città.

Gli obiettivi

Coniugare estetica, funzionalità e sostenibilità ambientale in un unico progetto, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e al tempo stesso attrarre nuovi flussi turistici. Gli interventi in atto non si limitano a un restyling architettonico, ma includono anche misure per la sicurezza costiera e la tutela del paesaggio naturale, trasformando il lungomare in un vero e proprio biglietto da visita per Salerno.

Salerno si prepara a offrire un’esperienza urbana e balneare rinnovata, in linea con le esigenze contemporanee di sostenibilità e qualità della vita.