Ospedale di Salerno, completata la riqualificazione del reparto di Ortotraumatologia

La riqualificazione del reparto di Ortotraumatologia dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona è stata portata a termine. Sotto la direzione del dottor Mauro Nese, i lavori hanno portato a un restyling completo, creando un ambiente che non solo migliora il confort dei pazienti, ma garantisce anche percorsi sanitari più sicuri e organizzati.

Il reparto di Ortotraumatologia del Ruggi

Il reparto ora dispone di ventidue posti letto, distribuiti in camere da 4, 2 e singole, tutte dotate di servizi moderni come televisori, frigoriferi e bagni privati con doccia. La climatizzazione è stata progettata per mantenere una temperatura sempre gradevole, contribuendo al benessere dei degenti. Inoltre, sono state create stanze dedicate alla preospedalizzazione, che consentono una selezione preventiva dei pazienti per evitare accessi diretti e potenziali contaminazioni.

Un altro elemento innovativo è la nuova sala briefing, completamente informatizzata, che offre uno spazio per i familiari dei pazienti per interagire con i medici. Questo approccio mira a garantire che la comunicazione sia chiara e trasparente, un aspetto fondamentale nel percorso di cura.

Il Direttore Generale, dottor Vincenzo D’Amato, ha sottolineato l’importanza di rendere i reparti fruibili e ben organizzati. “Rendere i reparti fruibili, sicuri e ben organizzati è un preciso obiettivo del Ruggi,” ha affermato.