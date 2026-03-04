Cronaca

Sala Consilina: ladri in pieno centro cittadino, furto in un’abitazione

I malviventi avrebbero utilizzato una scala presente nell’abitazione per raggiungere un balcone e guadagnare così l’accesso all’interno

Erminio Cioffi
Ladro

Torna l’allarme furti a Sala Consilina. Nella serata di ieri un’abitazione situata in via Matteotti, nel pieno centro cittadino, è stata presa di mira da ignoti che sono riusciti a introdursi all’interno portando via oggetti di valore e denaro contante. A fare l’amara scoperta sono stati i proprietari, rientrati in casa intorno alle 21.

I fatti

Sin dai primi istanti hanno notato segni sospetti che hanno fatto intuire l’effrazione. Una volta entrati, hanno constatato l’assenza di alcuni gioielli e di una somma di denaro.

Le ipotesi sul furto

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero utilizzato una scala presente nell’abitazione per raggiungere un balcone e guadagnare così l’accesso all’interno. Un dettaglio che lascia ipotizzare una certa conoscenza dei luoghi e delle abitudini della famiglia. Non si esclude infatti che chi ha agito fosse a conoscenza dell’assenza dei proprietari, circostanza legata anche a un grave lutto che ha colpito la famiglia proprio nelle ultime ore.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato i rilievi e le verifiche nella zona circostante. Le indagini sono in corso per individuare eventuali responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

