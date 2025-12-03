Sala Consilina, inaugurata la mostra del concorso di Pittura “Premio Sala – La Bellezza”: 50 le opere in esposizione

Il progetto Viaggio nel Vallo di Diano ha raggiunto un’altra delle tappe più attese: l’inaugurazione della mostra del Concorso di Pittura “Premio Sala – La Bellezza”, ospitata presso il Centro Sociale Pino Paladino di Sala Consilina.

La cerimonia

Il taglio del nastro, preceduto dalla benedizione impartita da don Domenico Santangelo, è stato un momento particolarmente significativo ed ha esaltato la creatività, la tradizione e l’identità della storica competizione pittorica. Organizzato dal Comune di Sala Consilina, in collaborazione con la Società Operaia Torquato Tasso, negli anni il concorso si è avvalso del contributo dell’Associazione Allegra Core, che in particolare con Lucio Mori si è fortemente impegnata per il suo rilancio e la sua continuità. Presente all’inaugurazione anche la BCC Magna Grecia, abituale sponsor della manifestazione, rappresentata nell’occasione dal preposto della filiale di Sala Consilina Carmela Galatro.

Circa 50 opere in gara: artisti da tutta la Campania e non solo

Come previsto dal regolamento, gli artisti hanno realizzato le opere tra il 21 e il 29 novembre, cimentandosi sul tema scelto per questa edizione: “Sala – La bellezza”. La risposta è stata straordinaria: circa 50 opere realizzate da partecipanti provenienti da tutta la Regione Campania e anche da altre regioni, con una notevole presenza di giovani e giovanissimi, grande novità di questa edizione 2025.

La giuria tecnica si è già riunita e, da quello che trapela, non è stato semplice scegliere i vincitori del concorso per l’alta qualità delle opere in gara. L’ufficializzazione del “verdetto” dovrà aspettare fino alla cerimonia di premiazione, in programma l’8 dicembre con inizio alle 18:00 presso il Teatro Comunale “Mario Scarpetta”, nel corso di una serata che si preannuncia spettacolare anche per il Concerto Gospel.

Nel frattempo, il pubblico potrà ammirare le opere visitando la mostra che resterà aperta fino al 7 dicembre presso il Centro Sociale Pino Paladino, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30. I visitatori potranno anche concorrere con il proprio voto all’attribuzione del Premio “Giuria Popolare”.

Le dichiarazioni

Molto soddisfatta l’assessora delegata al progetto Josefhmari Biscotti, che ha seguito da vicino l’organizzazione del concorso: “Siamo orgogliosi -ha sottolineato- di aver riportato al centro della nostra comunità un concorso artistico di tale valore.

La partecipazione è stata ampia, la qualità delle opere sorprendente, e l’entusiasmo dei giovani ci conferma che questa iniziativa rappresenta un seme importante per la crescita culturale di Sala Consilina. Abbiamo lavorato con passione affinché gli artisti trovassero qui un luogo accogliente e stimolante, e la mostra inaugurata oggi è la testimonianza più bella di questo impegno collettivo”.

Anche il sindaco Domenico Cartolano ha esaltato il “Premio Sala – La Bellezza”: “Rappresenta -ha detto- un invito a guardare il nostro territorio con occhi nuovi. Non mi aspettavo una tale partecipazione, soprattutto da parte dei più giovani. La creatività degli artisti restituisce alla comunità un’immagine viva, forte, emozionante della città, e ringrazio quanti hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione, che rientra pienamente nello spirito del progetto Viaggio nel Vallo di Diano: raccontare chi siamo attraverso la cultura e la bellezza”.

Il presidente della Società Operaia Torquato Tasso, Michele Calandriello, non ha nascosto la sua emozione per un concorso che ha una storia lunga e preziosa: “È bello vedere tante persone avvicinarsi alla pittura e raccontare Sala Consilina attraverso linguaggi diversi. Soprattutto è encomiabile la partecipazione dei più giovani, alcuni di loro dimostrano già di avere l’arte nel proprio DNA. La Società Operaia Torquato Tasso crede fortemente in questo progetto e continuerà a sostenerlo perché la cultura è un patrimonio condiviso”.

L’associazione Allegra Core, attraverso il presidente Giuseppe Ferricelli, ha ricordato come la manifestazione costituisca ormai parte dell’identità culturale di Sala Consilina. “Come associazione lo abbiamo sostenuto negli anni, e siamo felici che oggi viva una nuova stagione, grazie alla sinergia tra enti, associazioni e artisti. Siamo anche orgogliosi del contributo sempre dato dal nostro Lucio Mori, che tanto si è impegnato perché questa tradizione non andasse perduta”.

Un giudizio più “tecnico” su questa edizione del Premio è arrivato invece da Tiziana Stigliano, artista salese e componente della giuria: “La qualità delle opere -conferma- è molto alta: abbiamo visto tecniche e interpretazioni diverse, tutte accomunate da una grande sensibilità. Molti artisti hanno saputo cogliere la bellezza di Sala Consilina nei dettagli, nei colori, nelle emozioni. Merito anche del tema scelto quest’anno, “La Bellezza”, che ha lasciato molta libertà espressiva. È un’edizione che segna un passo in avanti importante, soprattutto grazie alla presenza dei giovani”.

La premiazione

La proclamazione dei vincitori avverrà domenica 8 dicembre, con inizio alle ore 18:00 presso il Teatro Comunale “Mario Scarpetta”, nel corso di una serata dedicata all’arte e alla musica, con le premiazioni delle tre categorie in gara e il Concerto Gospel che chiuderà simbolicamente questa tappa del progetto Viaggio nel Vallo di Diano.

Il progetto “Viaggio nel Vallo di Diano” è co-finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 (Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 – Piano Strategico Cultura e Turismo 2025) – Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 616/2024 e n. 229/2025).