Sala Consilina: il Maresciallo Maggiore Giovanni Cunsolo è il nuovo comandante dell’Aliquota Radiomobile

Il Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Giovanni Cunsolo assume ufficialmente l’incarico di Comandante dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, un ruolo centrale e di grande responsabilità nell’ambito delle attività di controllo e sicurezza del territorio.

Reparto strategico

L’Aliquota Radiomobile rappresenta infatti il primo e più immediato presidio operativo dell’Arma, chiamato a intervenire con tempestività nelle situazioni di emergenza, a prevenire i reati e a garantire una presenza costante e rassicurante per la cittadinanza. Un reparto strategico, cuore pulsante dell’azione quotidiana dei Carabinieri, soprattutto in un’area vasta e complessa come quella del Vallo di Diano.

Al Maresciallo Maggiore Cunsolo è affidato il coordinamento di un servizio delicato. Il Maresciallo Cunsolo di origini calabresi, 51 anni, da 29 indossa la divisa. Ha lavorato nelle stazioni di Padula, Polla, Centola-Palinuro e Teggiano. Inoltre è stato in servizio anche nel Nucleo Investigativo di Salerno.