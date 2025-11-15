Sala Consilina: consegnati gli attestati di partecipazione al corso di guardie ambientali- agente accertatore

Questa mattina, presso l’Aula Consiliare del comune di Sala Consilina, si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al Corso Professionale per l’Espletamento delle Mansioni di Guardia Ambientale Volontaria / Agente Accertatore, organizzato ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale n. 14/2016.

La cerimonia

Un momento particolarmente significativo per riconoscere l’impegno dei volontari coinvolti in un percorso formativo serio, strutturato e orientato alla tutela dell’ambiente e del territorio. Il corso, promosso dall’Assessorato alle Politiche Ambientali, rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di una rete di protezione ambientale sempre più efficiente e vicina ai cittadini.

Ecco quali lavori svolgeranno i volontari

Le nuove Guardie Ambientali saranno una risorsa preziosa per Sala Consilina: sentinelle del territorio capaci di supportare concretamente l’Amministrazione e affiancare la Polizia Locale nelle attività di controllo, prevenzione e sensibilizzazione. I volontari svolgeranno inoltre un periodo di tirocinio operativo insieme agli agenti della Polizia Locale, al fine di consolidare competenze e modalità di intervento.

A tutti i partecipanti va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per il contributo che offriranno nella tutela del patrimonio naturale e nella promozione di una cittadinanza responsabile.

“Il corso – ha sottolineato l’Assessora alle Politiche Ambientali, Teresa Paladino – è stato affrontato con grande serietà e professionalità. L’aiuto che i volontari daranno all’Amministrazione e alla cittadinanza è enorme: diventeranno il prolungamento della nostra Polizia Locale, un punto di riferimento fondamentale per la tutela dell’ambiente.

Non sono agenti, ma sentinelle preziose per il territorio. La loro presenza non deve essere percepita come un disturbo, ma come un valore aggiunto per la nostra città. Insieme possiamo davvero fare la differenza.”