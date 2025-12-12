Sala Consilina, completata la messa in sicurezza della SP 243: nuovi guardrail e visibilità potenziata

L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina ha annunciato ufficialmente la conclusione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza lungo la Strada Provinciale 243. L’intervento ha interessato nello specifico il tratto viario che da via Bisanti prosegue verso la località Cardogna, in direzione Padula.

Dettagli dell’intervento tecnico

Le operazioni hanno coperto un segmento di circa un chilometro di carreggiata, con l’obiettivo primario di innalzare gli standard di protezione per gli utenti della strada. I lavori hanno previsto l’installazione di nuovi guardrail e l’applicazione di catarifrangenti ad alta visibilità. Queste misure sono state adottate per garantire una maggiore sicurezza alla circolazione veicolare, migliorando significativamente la percorribilità del tratto stradale, in particolar modo durante le ore serali e notturne. Si tratta di un’opera rilevante che restituisce alla collettività un percorso più protetto e adeguato ai flussi di traffico.

Il risultato raggiunto sottolinea l’importanza della cooperazione tra i diversi livelli istituzionali per la gestione del territorio. A tal proposito, il Vicesindaco con delega alla viabilità, Bartolo Lettieri, ha espresso il parere dell’Amministrazione riguardo l’opera appena conclusa.

“Siamo molto soddisfatti per il completamento di questo intervento” ha dichiarato Lettieri, sottolineando come il risultato sia “frutto di una stretta e costante collaborazione con la Provincia di Salerno. La SP 243 rappresenta un’arteria fondamentale per tanti cittadini e la sua messa in sicurezza era una priorità”.

L’ente comunale ha inoltre confermato la volontà di mantenere attivo il dialogo e la collaborazione con gli enti competenti. L’obiettivo resta quello di garantire la manutenzione e la qualità della rete viaria, assicurando standard di sicurezza elevati a beneficio dell’intera popolazione.