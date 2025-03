Sala Consilina, camion in fiamme sull’A2: chiuse le corsie di marcia e di emergenza

Un camion adibito al trasporto di cemento ha preso fuoco lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. per cause in corso di accertamento. Fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo, allertando i Vigili del Fuoco che intervenuti hanno domato le fiamme. Sul posto anche la Polizia Stradale ed i tecnici Anas.

Chiuse le corsie di marcia

Sono provvisoriamente chiuse le corsie di marcia e di emergenza, in direzione Fisciano lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”. Il sinistro, avvenuto al km 92,900, ha coinvolto un mezzo pesante che nell’impatto si è incendiato.

Gli interventi

Sul posto sono presenti le squadre Anas, del 118, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile