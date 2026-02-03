Sala Consilina, avviato il progetto GOL: 23 operatori al servizio della comunità

Un’importante iniziativa finanziata dalla Regione Campania nell’ambito dei fondi PNRR, finalizzata a rafforzare le politiche attive del lavoro e a sostenere concretamente l’occupazione sul territorio

Ha preso ufficialmente il via venerdì 30 gennaio, presso il comune di Sala Consilina, il progetto “GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori”, un’importante iniziativa finanziata dalla Regione Campania nell’ambito dei fondi PNRR, finalizzata a rafforzare le politiche attive del lavoro e a sostenere concretamente l’occupazione sul territorio.

Il progetto mira a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di persone in cerca di occupazione, offrendo opportunità professionali concrete e un impatto diretto sui servizi destinati alla comunità. Il comune di Sala Consilina, attraverso la Responsabile dei Servizi Sociali, dott.ssa Emilia Cardinale, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Sala Consilina e il Consorzio Sociale S10 – Vallo di Diano Tanagro Alburni, ha avviato l’attività lavorativa di 23 operatori beneficiari, che saranno impegnati in mansioni utili al miglioramento dei servizi locali.

La presenza dei nuovi operatori rappresenta un contributo tangibile e visibile dell’efficacia delle politiche pubbliche attuate sul territorio, consentendo all’Ente di potenziare i servizi resi alla cittadinanza e di rafforzare l’inclusione sociale. Il Sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, ha espresso un sincero ringraziamento per l’avvio di questo progetto, sottolineando l’importanza di iniziative che promuovono l’occupazione e il rafforzamento delle politiche sociali attive a beneficio dell’intera comunità.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutte le figure coinvolte nell’attivazione e nella gestione del progetto: dalla Responsabile comunale dei Servizi Sociali, dott.ssa Emilia Cardinale, al Sindaco Domenico Cartolano, alle assistenti sociali dott.ssa Mirella Carucci e Maria Assunta Caputo, al Dirigente del Centro per l’Impiego, dott. Vanni Ritorto, e a tutti coloro che accompagneranno i beneficiari lungo l’intero percorso progettuale fino alla sua conclusione.

