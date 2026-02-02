Sant’Angelo punta sui giovani: al via il progetto GOL con 23 nuovi inserimenti al Comune

Iniziate le attività per 23 giovani del progetto GOL a Sant’Angelo: sei mesi tra manutenzione, uffici e cura del verde per potenziare i servizi alla comunità.

Sant'Angelo a Fasanella

Hanno preso ufficialmente servizio i 23 giovani aderenti al progetto GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – che per i prossimi sei mesi saranno impegnati a supporto del Comune di Sant’Angelo. L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità di avvicinamento al mondo del lavoro per i partecipanti e, al tempo stesso, un concreto potenziamento dei servizi resi alla comunità.

I ragazzi saranno coinvolti in diverse attività di pubblica utilità, tra cui la manutenzione di spazi ed edifici comunali, la cura del verde e del decoro urbano, il supporto agli uffici comunali, la riorganizzazione e gestione degli archivi e le attività di accoglienza al pubblico. 

Il progetto Gol a Sant’Angelo a Fasanella

Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, si inserisce in un più ampio percorso di inclusione sociale e lavorativa. Già nelle prime giornate di attività sono stati raggiunti risultati significativi: tutti i seminterrati di Palazzo di Città sono stati svuotati dai rifiuti e il materiale recuperato è stato conferito al macero, mentre è stata completata la pulizia della chiesa dell’Annunziata. 

Il commento

“Il progetto GOL è una grande occasione sia per i giovani coinvolti sia per il nostro Comune – dichiara il Sindaco Bruno Tierno –. Offriamo a questi ragazzi la possibilità di acquisire competenze ed esperienza, restituendo al tempo stesso servizi migliori ai cittadini. I primi risultati dimostrano l’impegno e la serietà con cui hanno iniziato questo percorso, e di questo siamo particolarmente soddisfatti”.

