Sala Consilina, atto vandalico contro la cassetta dell’ascolto: indignazione del Forum dei Giovani

Le cassette sono state deturpate con scritte vandaliche, suscitando indignazione e delusione negli organizzatori

A cura di Federica Pistone

Un atto vandalico ha danneggiato la cassetta dell’ascolto inaugurata circa due settimane fa a Sala Consilina, nei pressi della sala Pino Paladino.

L’indignazione del Forum

La cassetta, promossa dal Forum dei Giovani in collaborazione con l’amministrazione comunale, serviva ai cittadini per chiedere aiuto psicologico e supporto in forma anonima. Le cassette sono state deturpate con scritte vandaliche, suscitando indignazione e delusione negli organizzatori.

“Siamo delusi per la violenta risposta a un’attività di supporto — dichiarano dal Forum dei Giovani — non è solo distruzione, ma un chiaro segno di menefreghismo e noncuranza che combattiamo ogni giorno”. Nonostante l’amarezza, il Forum ribadisce la propria determinazione: “Le nostre azioni stanno infastidendo chi desidera una Sala Consilina incivile e anarchica.

Verifiche in corso

Questo ci spinge a continuare con maggiore determinazione il nostro obiettivo: contrastare questi atti meschini e supportare le vittime”. Sono in corso verifiche attraverso le telecamere presenti nell’area per identificare i responsabili del gesto vandalico.

